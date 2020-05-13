أبرز أحداث الحلقة الـ20 من ''القمر آخر الدنيا"





انتهت منذ قليل الحلقة الـ 20 من مسلسل "القمر آخر الدنيا"، وتخبر ناهد والدتها أنها ستذهب للبحث عن عمل وتخبرها أنها ستعمل سكرتارية في مكتب وتنصدم والدتها وتذكرها أنها ابنة سفير ومهندسة، لترد ناهد أنها لم تفعل شئ بشهادة الهندسة ولا تتمكن من العمل بها وأنها تنوي العمل ليفتخر بها أبيها وبدلا من الشعور بالملل وتطلب من والدتها أن تدعي لها.يتحدث أحمد مع ابن عمه سامي ويخبره سامي أنه سيسافر في الغد الي أسكندرية لانشغاله بقضية جديدة، ويقترح عليه أن يأتي معه برفقة جلال.وتفكر ناهد في ذكرياتها مع زوجها وأمنيتها في تحقيق حلمها كمهندسة ثم تذهب لمقابلة العمل الجديد.تذهب رشا للمدرسة التي يعمل بها أحمد وتأخذ معها فتحي لتوصيلها لمنزل أحمد، ثم يذهبوا وتقول رشا لأحمد أنها جاءت لترى الثورة الذي صنعها عليه وزوجته لها الحق أن تذهب ولا أحد يستطيع العيش في هذا المكان، وأنها جاءت له لأنها على ثقة فيه بعيدًا عن موهبته الرائعة، وتحاول اقناعه أن هذا العمل من الممكن أن يفتح به علاقات ويسلك بها طريق لنفسه ودكتور حامد يتمنى أن أحمد يعتمد على نفسه والزمن والعلاقات بين الناس تغيرت، وتعطيه عربون لشراء اللوحة الخاصة به ويخبرها أنه سيسافر غداً للبحث عن والدته لتقول أنه لا يوجد مشكلة يبدأ اليوم ثم يظبطوا مواعيدهم فيما بعد، وأثناء ذهاب أحمد ورشا من منزله يقابل على باب منزله زوجته ناهد التي ذهبت إليه وتنصدم ثم تبكي وتمشي وتجلس في غرفتها بمنزل والدها تبكي.تتصل دلال بوالدة زوجها وتسأل عليها، وتقول والدة خالد أنها لم تسمع صوتهم لتقول دلال أنها تشرف على العمال كونها مهندسة وتسألها والدة خالد هل عي بمفردها أم معها أحد لتتفاجئ دلال من سؤالها، ثم تقول والدة خالد أنها أحبت الاطمئنان فقط هل معها أخيها أحمد أو جلال لمساعدتها.تعطي كوثر المال المطلوب لسامي لرجوع خطيبها عمر ويسألها من أين جلبت المال لتخبره أنها باعت السلسلة الخاصة بها واللاب توب، لينصدم سامي ويعطيها مالها ويطلب منها أن تسترجع اللاب الخاص بها قبل أن يباع وأنها تعمل عليه، ثم تخبره بما تفكر فيه دلال بأمر طلاقها من زوجها خالد ويندهش كثيراً.يذهب أحمد لمنزل ناهد ويحاول أن يصالحها ولا تقتنع بمببراته، وتقول أنه قهرها ألف مرة ومشاكلها معه أكبر بكتير ليخبرها أن مشاكله كبيرة وعمره ما حسسها بشئ، وتقول أن كان دائماً أملها في الغد وتحلم بالعيش والأمل والغد التي كانت تحلم به لم يأتي حتى الأن، ثم تنتهي الحلقة.