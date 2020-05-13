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أيمن عبدالعزيز: تلقيت عرضين من برشلونة ومانشستر يونايتد والزمالك رفض

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:54 ص
أيمن عبدالعزيز
أيمن عبدالعزيز
علي خلاف


تحدث أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق، عن عرضي برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد لضمه مع سيد عبدالحفيظ نجم الأهلي السابق.

تصريحات أيمن عبد العزيز

وقال أيمن عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورت": "كنت قريب جدا من الاحتراف في فريق برشلونة "ب"، إلا أن الزمالك رفض العرض وقتها".

وأضاف: "كنا جيل المواهب حقيقي، سواء في المنتخب الأولمبي أو الشباب، وربما يكون الجيل الأكثر موهبة في مصر، لكنه لم يكن محظوظا لسوء النتائج".

وأكمل: "بعد انتهاء بطولة إفريقيا للشباب تلقيت عرضا من فريق برشلونة "ب"، وكان معي سيد عبد الحفيظ، لاعب الأهلي، لكن الفريقين رفضا العرض المقدم بسبب سننا المبكر وقتها".

وتابع: "وبعدها كنا حوالي 5 لاعبين من منتخب الشباب تلقينا عرضا من مانشستر يونايتد الإنجليزي لخوض تجربة المعايشة إلا أن أنديتنا رفضت أيضا لنفس السبب".

وأتم: "مازلت على علاقة طيبة مع لاعبي جيلي سواء كانوا في أنديتهم حاليا ام لا".

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