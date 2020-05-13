نيللي كريم تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وآسر ياسين يحاول اقناعها الارتباط به













تبدأ الحلقة الـ19 من مسلسل "بـ100 وش" بإعتراف "عمر" آسر ياسين، بحبه لـ"سكر" نيللي كريم، ولكنها لم ترد عليه، وحينما سألها عن ردها قالت إنها لا تحبه.تجهيز "سكر" منزلهم الجديد للإحتفال بخطوبة شقيقتها "نادية" منه سماحة، ومعرفة "حمادة" إسلام إبراهيم، بالخطوبة.يذهب "عمر" إلى "سكر" في الكوافير الخاص بها ليحاول اقناعها الإرتباط به، ولكنها لم تصدقه، ويخرجوا سويًا ويروي لها عن ما فعله والده مع والدته وأنه وسط أفراد العصابة يحث أنه مع عائلته ويحبهم.يطالبها بالتفكير كثيرًا في موضوع الإرتباط به، وتحكي له عن الظروف المحيطة بها وانه لا مجال لهذا الموضوع في حياتها الفترة الحالية، وتتركه وتذهب.وبعد ادراكه بمشكلة "سكر" في خطوبة شقيقتها، اتصل بصديقته "ماجي" علا رشدي، ووالدته "درية" سلوى محمد علي، للذهاب إلى حفل الخطوبة وبأنها هي من قامت بعزومتهم.يحضر "زيزو" حسن أبو الروس، ومعه "حمادة" إلى حفل خطوبة شقيقة "سكر" واشترى هدية غالية الثمن وقدمها إلى "نادية" في خطوبتها مما أثار غضب خطيبها لعدم قدرته على شرائها.وانتهت الحلقة بحضور "عمر" ووالدته "درية"، و"ماجي" إلى حفل الخطوبة، وأثناء تواجد "سكر"، و"ماجي" في المطبخ لعمل القهوة تبلغها بحب "عمر" لها.