أمينة عن زوجها:"لما حاجة تضايقني يقول لي ردي بشغلك"





شاركت المطربة الشعبية أمينة، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهرت أمينة في الصورة بصحبة زوجها علاء فتحي، وعلقت عليها قائلة: "بسم الله ما شاء الله والحمد لله رب العالمين على نعمة الاستقرار وحب الله ثم الناس، ربنا يخليك لينا ويبارك في عمرك، اللي في الصورة ده مش بس زوجي ده أنتيمي وصاحبي وأخويا، وهو الوحيد اللى لما حاجة تضايقنى أو أسمع إن حد قال عنى حاجة يقولى ماتاخديش فى بالك ردى بشغلك ومجهودك ووقفة ربنا معاكى، مع أن أنا ممكن أرد على أى حد وفى أى وقت".وأضافت أمينة: "اللي قال الكلام في البرنامج إياه عارف كده كويس بس الرد بالتواريخ والشغل بيخلي اللي بيتكلم ويقول حركات وتنتهى يزعل من زلة اللسان عشان أنا مطربة، وكل الأفلام والجوايز اللي حصلت عليها حصلت عليها لحد 2019 هي مسابقات جمهور، واللى بيكسب بيكسب بشغله مش بالوسايط، هو اللي يحب يرتقى ويعمل بطولة مع شركة تانية فيها مشكلة براحتي، في ناس ارتقت قبل كده وقفلت محلاتها وعملت شركات مش ده نوع من الارتقاء برضه ولا إيه وبعد الشهر الكريم ما يخلص هقولكم عملت إيه من يوم ماسبتكم لحد أفضل مطربة شعبية 2019".وتابعت أمينة: "الحركات أنت عارف مين بتوع الحركات أعوذ بالله من كلمة أنا، أمينة بتاعت حاجة بسيطة من اللى عندى لحد 2019 ميوركس دوور أفضل أغنية عربية الحمد لله، علاء زوجى معلمنى إن ماعندناش وسايط، ملحوظة.. الرد جه متأخر شوية بس أصل أنا مابتابعش الكلام الفاضى".