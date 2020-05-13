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رئيس برشلونة يفجر مفاجأة بشأن عودة بيب جوارديولا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:17 ص
جوارديولا
جوارديولا
علي خلاف


تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق عن نيته الترشح لإنتخابات رئاسة البارسا في العام المقبل، وتحدث عن رغبته في إعادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا لتدريب الكتالوني.

تصريحات لابورتا 

وقال لابورتا نقلتها وسائل إعلام إسبانية: "أعمل على ترشيح نفسي للرئاسة. كنت الرئيس من قبل ومتحمس للعودة".


وأكمل: "أود عودة بيب جوارديولا لكنه الآن في مانشستر سيتي، وهذا قرار يجب على بيب أخذه. إنه المعيار لبرشلونة والعديد من أهل كاتالونيا يريدون عودته لتدريب برشلونة مرة أخرى".


وأتم: "في الوقت المناسب سأتحدث إلى الشخص الذي نؤمن أنه يجب أن يكون مدربا لبرشلونة بدءا من 2021".

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