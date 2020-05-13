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أمير طعيمة يعلن طرح أغنية "الدنيا حلوة" مع تامر حسني قريبا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس

نشر الكاتب والشاعر أمير طعيمة، صورة عبر صفحته الرسمية خلال موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، جمعته بالمطرب والفنان تامر حسني في عمل قريبا.

وعلق "طعيمة" على الصورة قائلا: "أغنية اللحظة الحلوة غناء النجم والصديق تامر حسني قريبا، كلماتي وألحان محمد عبدالرحيم، توزيع عبدالرحمن شوقي".

 وعلق عدد من متابعيه قائلين :"متألق دائما"، "منتظرين"، "مستنية أكيد هتبقى حلوة".

وضع شاعر الأجيال بصمته على عدد لابأس به من المسلسلات المشاركة في السابق الرمضاني٢٠٢٠ والبرامج التلفزيونية، حيث أعطت صدى كبير من الجمهور وسبقهم العاملين في مجال السينما نفسهم حيث كتاب كلمات تترات المسلسلات والبرامج منها مسلسل لما كنا صغيرين، جمع سالم، حب عمري، إعلان أحد البنوك المصرية "أنت استثنائي"، برنامج سهرانين معاكم بالبيت ليشاركه في غناء المقدمة أحمد فهمي وسيرين عبد النور.


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