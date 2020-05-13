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هل يوافق الزمالك على رحيل محمود علاء في الصيف؟

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:30 ص
محمود علاء
محمود علاء
حسام مجدي


حسم نادي الزمالك موقفه النهائي من رحيل محمود علاء مدافع الأبيض عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع محمود علاء في الصيف القادم.

ولكن رفض نادي الزمالك نهائيا فكرة رحيل محمود علاء عن صفوف الفريق في الصيف القادم مهما كان العرض المقدم له.

وأكد مسئولو القلعة البيضاء أن النادي في حاجة لخدمات محمود علاء في الموسم القادم ولن يوافق على فكرة رحيله في الصيف.

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