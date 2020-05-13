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مفاجأة.. بيل يتخذ موقفه النهائي من الرحيل عن ريال مدريد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:56 ص
جاريث بيل
جاريث بيل
حسام مجدي


اتخذ الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وانتشرت العديد من التقارير في الساعات الماضية التي تشير إلى رغبة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في ضم بيل في الصيف القادم وهو ما اعتبره مسئولو الريال أمر جيد لبيع اللاعب.

ولكن كشفت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن جاؤيث بيل ينوي رفض عرض نيوكاسل المقدم له في الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جاريث بيل لا ينوي مغادرة نادي ريال مدريد قبل انتهاء عقده في صيف 2022 القادم.

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