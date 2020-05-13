عروض مغريه تهدد بقاء فخرالدين مع الإسماعيلي









كشف تقرير صحفي، عن موقف فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي، من الاستمرار مع الدراويش خلال الفترة المقبلة.





وانضم فخر الدين بن يوسف إلى الإسماعيلي منذ 6 أشهر، على سبيل الإعارة مع قابليه التجديد في حاله موافقة الطرفين.





وبحسب صحيفة "الصريح" التونسية، فإن فخر الدين بن يوسف لم يجدد تعاقده مع الإسماعيلي حتى الآن، رغم تأكيد الدراويش على وجود اتفاق بينهما.



