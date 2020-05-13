سكر زيادة الحلقة 19.. بطلات سكر زيادة يتعرضن لعملية سطو مسلح





انطلقت الحلقة التاسعة عشر من المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" للنجمة نادية الجندي، والنجمة نبيلة عبيد وذلك عبر فضائية Mbc مصر.وخلال هذه الحلقة، تتعرض فيلا عصمت وفوزية وكريمة وجميلة لسطو مسلح على يد شريف سلامة ونانسي صلاح.يذكر أن مسلسل "سكر زيادة"، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.