المكسيك تسجل قفزة كبيرة في حصيلة وفيات كورونا

سجلت المكسيك، قفزة كبيرة في وفيات فيروس كورونا المستجد، حيث رصدت في آخر 24 ساعة، 353 حالة وفاة جديدة، و1997 حالة إصابة جديدة، في أكبر حصيلة يومية منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.





وحسب "روسيا اليوم"، فقد رفعت الزيادة الجديدة في حالات الإصابة عدد الحالات المؤكدة إلى 38324 بالإضافة إلى 3926 وفاة في المجمل.





ووصلت عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم، 4 ملايين و339 ألف حالة إصابة، ووصلت الوفيات إلى 292،807 حالات وفاة.





وبدأت شرارة فيروس كورونا المستجد، في الصين، وانطلقت منها إلى غالبية دول العالم، ولكن الولايات المتحدة تعتبر الأكثر تضررًا في هذا الأمر، بأكثر من مليون و400 ألف إصابة وحوالي 84 ألف حالة وفاة.