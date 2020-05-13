ضياء عبد الخالق: هذا ما قالته ابنتي عن مسلسل "الاختيار"







وأشار في سياق اخر خلال لقائه في برنامج "كل يوم" مع الأعلامية بسمة وهبة إلى أن زوجته لم تكن بعيدة عن الوسط الفني، حيث انه عندما تعرف عليها كانت تعمل مساعد مخرج، لافتًا إلى أنها هي من تنظم له بعض الملابس الخاصة في بعض أعماله.













وأضاف: "هي لها دور كبير في حياتي وبتسحملني دايما، وسعيد إنها مراتي"، موضحاً أنه تعرف عليها عن طريق الصدفة وتزوجها بعد شهر من اول لقاء لهما وأنجب بنت تدعي كارمن عمرها 7 سنوات.

قال الفنان ضياء عبد الخالق، إن أبنته عندما رأت مسلسل "الاختيار" قالت لي: "بابا بتمنى لما أكبر أكون مثل الجيش"، لافتًا إلى أن ذلك أسعده كثيرًا.