للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎







أعلن مركز البحوث الفلكية مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك في مصر للعام الحالي 1441 هـ - 2020 ميلادياً والتي من المتوقع أن تبدأ يوم الاحد ‏الموافق 24 مايو الجاري.

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ومن المنتظر أن يصدر ‏‎ ‎رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قراراً بتحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2020 ‏للقطاعين العام والخاص خلال الأيام المقبلة قبل انتهاء شهر رمضان المعظم، والتي من المتوقع أن تبدأ من يوم الاحد الموافق 24 مايو ‏‏2020 ولمدة ثلاثة أيام.

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يذكر أن إجازة عيد الفطر عادة ما يحصل عليها العاملين بالقطاع العام أول وثاني وثالث أيام العيد.

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جدير بالذكر أن إجازة العاملين بالحكومة من المتوقع أن يحصل العاملين على إجازة تبدأ من الجمعة الموافق 22 مايو ‏‏2020 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020، على أن يعود الموظفين لعملهم بعد انتهاء الإجازة اعتباراً من يوم الاربعاء ‏الموافق 27 مايو 2020‏‎.‎‏





وفيما يخص القطاع الخاص، ووفقا لنظام العمل، فإن مدة إجازة عيد الفطر تبلغ يومان فقط، وتحتسب من اليوم الأول للعيد وتنتهي في ‏ثاني أيام عيد الفطر.

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ومن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص من الجمعة الموافق 22 مايو 2020 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ‏‏26 مايو 2020، على أن يعود الموظفين لعملهم بعد انتهاء الإجازة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020‏‎.‎‏



