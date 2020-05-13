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للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر
الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:15 ص
شهرت أبو المكارم
أعلن مركز البحوث الفلكية مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك في مصر للعام الحالي 1441 هـ - 2020 ميلادياً والتي من المتوقع أن تبدأ يوم الاحد الموافق 24 مايو الجاري.
ومن المنتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قراراً بتحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2020 للقطاعين العام والخاص خلال الأيام المقبلة قبل انتهاء شهر رمضان المعظم، والتي من المتوقع أن تبدأ من يوم الاحد الموافق 24 مايو 2020 ولمدة ثلاثة أيام.
يذكر أن إجازة عيد الفطر عادة ما يحصل عليها العاملين بالقطاع العام أول وثاني وثالث أيام العيد.
جدير بالذكر أن إجازة العاملين بالحكومة من المتوقع أن يحصل العاملين على إجازة تبدأ من الجمعة الموافق 22 مايو 2020 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020، على أن يعود الموظفين لعملهم بعد انتهاء الإجازة اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 27 مايو 2020.
وفيما يخص القطاع الخاص، ووفقا لنظام العمل، فإن مدة إجازة عيد الفطر تبلغ يومان فقط، وتحتسب من اليوم الأول للعيد وتنتهي في ثاني أيام عيد الفطر.
ومن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص من الجمعة الموافق 22 مايو 2020 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020، على أن يعود الموظفين لعملهم بعد انتهاء الإجازة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020.