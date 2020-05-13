Advertisements

يسرا تهنئ الإعلامية ريا أبي راشد بعيد ميلادها

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:57 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حرصت الفنانة يسرا، على تهنئة الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، وذالك من خلال نشر صورة تجمعهما سويا عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 وعلقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد لامرأة غير عادية وصديقة مذهلة، لقد مضى بعض الوقت منذ آخر لقاء لنا، أفتقدك كثيرًا يا عزيزتى، الله يحيطك دائمًا ببركاته أنت وعائلتك الحبيبة".

وأضافت يسرا: "أتمنى لك عيد ميلاد رائع يا ريا، أحبك كثيرًا يا حبيبتى، أرسل لك الكثير من العناق والقبلات لك ولأميرتك".

من جانبها، ردت ريا أبى راشد، على رسالة النجمة يسرا، قائلة: "شكرًا جزيلًا لك على هذه الرسالة الرائعة، لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبا".

من ناحية أخرى تشارك يسرا في السباق الرمضاني الحالي ببطولة مسلسل "خيانة عهد" الذي يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف ويشارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يسرا مسلسل خيانة عهد عيد ميلاد ريا ابي راشد خيانه عهد خيانة عهد19

أخبار تهمك

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يضحى بنجم الفريق لضم جناح بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 17 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 10 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1900 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 19 ساعة

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

بتيشرت بنفسجي يسرا تشوق جمهورها لمسلسل "خيانة عهد"

يسرا تعالج نجلها من الإدمان في الحلقة الثانية من مسلسل "خيانة عهد"

الفنانة يسرا تعاتب خالد أنور بسبب "خيانة عهد"

عبير صبري تشوق جمهورها لمسلسل "خيانة عهد": "يا ترى نادية هتعمل إية في التهديد دا "

بعد مقتل خالد أنور.. مسلسل "خيانة عهد" مطلوب على تويتر

بعد قتله على يد حلا شيحة.. خالد أنور مطلوب على تويتر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:15 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

01:42 ص

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

11:31 م

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

10:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟