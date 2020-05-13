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يوفنتوس يرفض عرض برشلونة بشأن ضم نجمه

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:29 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي قام بالرد على عرض برشلونة الإسباني الذي أعرب عن رغبته في التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت نجم دفاع السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن النادي الكتالوني استفسر عن إمكانية شراء النجم الهولندي وكان رد يوفنتوس حازماً بأن دي ليخت غير مطروح للبيع.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إدارة يوفنتوس قامت بعرض مدافع آخر في الفريق وهو دانييلي روجاني ولكن يبدو أن برشلونة غير مهتم به.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن برشلونة يحاول التعاقد مع مدافع على مستوى عالٍ وأنه قام بوضع عدة بدائل مثل دي ليخت وخاليدو كوليبالي ودايوت أوباميكانو ودييجو كارلوس ولويز فيليبي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إدارة البلوجرانا حاولت التعاقد في الصيف الماضي مع دي ليخت عندما كان في صفوف آياكس أمستردام الهولندي قبل أن ينجح يوفنتوس في الحصول على خدماته.

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