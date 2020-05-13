بيكهام بديل المحمدي في الأهلي





أفادت تقارير صحفية محلية بأن أحمد رمضان بيكهام نجم كفاع وادي دجلة دخل دائرة اهتمام لجنة كرة القدم في الأهلي وذلك من أجل تدعيم دفاع المارد الاحمر بداية من الموسم المقبل وذلك بعد تعثر مفاوضات الأهلي من أجل التعاقد مع باهر المحمدي نجم دفاع الإسماعيلي.





وكشفت التقارير الصحفية أن أحد أعضاء لجنة التخطيط اقترح إعادة أحمد رمضان بيكهام نجم دفاع الفريق السابق وذلك بسبب الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب على رأسها المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع.





وأكدت التقارير الصحفية أن الأهلي يفاضل بين بيكهام وعدد آخر من المدافعين الشباب من أجل الإنضمام إلى الأهلي على رأسهم أسامة جلال نجم إنبي ومحمد عبد المنعم نجم الفريق المعار إلى سموحة ومحمود الجزار نجم الفريق المعار إلى الجونة من أجل عودة أحدهما إلى صفوف الفريق في حال الفشل في التعاقد مع مدافع جديد.



