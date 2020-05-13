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هند صبري تمزح مع آسر ياسين:"عايزاك تقولي Sugar يا إبراهيم".. والآخير يرد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:04 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

داعبت الفنانة هند صبري، الفنان آسر ياسين، وطلبت منه أن يقول لها Sugar، كما يفعلها في مسلسل "بـ100 وش".

ونشرت هند صبري، صورة لها من فيلم "حب البنات"، معلقة عليها "عايزاك تقولي Sugar يا إبراهيم"، وذلك عبر خاصية الإستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق آسر ياسين، عليها قائلًا: "Hey Sugar" أيضًا عبر خاصية الإستوري على الإنستجرام.

حقق مسلسل "بـ100 وش" نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته ولاقى مشاهدات ضخمة، وأشاد به الجمهور والنقاد.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، سلوى محمد علي، حنان يوسف، شريف الدسوقي، زينب غريب، دنيا ماهر، علا رشدي، محمد عبد العظيم، حسن أبو الروس، تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.
هند صبري تمزح مع آسر ياسين:"عايزاك تقولي Sugar يا إبراهيم".. والآخير يرد
هند صبري تمزح مع آسر ياسين:"عايزاك تقولي Sugar يا إبراهيم".. والآخير يرد
هند صبري تمزح مع آسر ياسين:"عايزاك تقولي Sugar يا إبراهيم".. والآخير يرد
هند صبري تمزح مع آسر ياسين:"عايزاك تقولي Sugar يا إبراهيم".. والآخير يرد

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