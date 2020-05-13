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مسلسل خيانة عهد الحلقة 19 .. "فرح" في أزمة جديدة | تردد القنوات الناقلة وموعد العرض والإعادة (AlHayah الحمراء - CBC دراما)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:42 ص
مسلسل خيانة عهد
مسلسل "خيانة عهد"
مسلسل خيانة عهد الحلقة 19 .. "فرح" في أزمة جديدة | تردد القنوات الناقلة وموعد العرض والإعادة (AlHayah الحمراء - CBC دراما)

تصدر مسلسل خيانة عهد الحلقة 19 تريندات محرك بحث "جوجل"، حيث يتابع الجمهور أخر أعمال الفنانة يسرا، حيث انقطعت اعمالها منذ فترة طويلة، ونال مسلسل خيانة هعد إعجاب الجمهور المصري، حيث يتصدر المسلسل يوميا تريندات جوجل، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل مسلسل خيانة عهد الحلقة 19، وتردد قناة AlHayah الحمراء وقناة CBC دراما الناقلين لمسلسل خيانة عهد.

تفاصيل مسلسل خيانة عهد الحلقة 19

بدأ مسلسل خيانة عهد الحلقة 19، بواقعة وفاة والد جومانا مراد ومنعتها والدتها من توديع والدها وحضور مراسم عزائه، وذلك بناء عن وصيته؛ حيث أمر بعدم دخول منزله مطلقاً بسبب سلوكها المخل.

واكشفت فرح " حلا شيحة " قيام زوجها عزت بالزواج عليها مريم الأرملة جارته، وسببت لها الصدمة انهيار عصبي حجزت على أثره في المستشفى وفي خلال ذلك حاولت عهد " يسرا " بحقنها بمادة الهيروين، كما فعلت فرح مع ابنها هشام " خالد أنور" ولكنها لم تستطع.

ودخلت "فرح" في غيبوبة مما جعلها تدخل المستشفى لكي تتحسن حالتها الصحية، وحاولت عهد أخذ حقها منها من خلال وضع المخدرات لها كما كانت تفعل مع هشام، ولكنها لم تستطع فعل ذلك.

وتحدث مجدي مع شقيقه أيمن، الذي عاد من السفر مؤخرًا، وهذا الأمر جعل مجدي يشعر بتوتر كبير لأن عهد إذا علمت بوجود أيمن في مصر ستطلب بالقبض عليه بسبب مقتل زوجها.

موعد عرض مسلسل خيانة عهد الحلقة 19 وتردد القنوات الناقلة له

موعد عرض مسلسل خيانة عهد الحلقة 19 على قناة الحياة الحمراء و cbc دراما

يعرض مسلسل خيانة عهد الحلقة 19 على قناة AlHayah الحياة الحمراء في تمام الساعة الـ 6:30 مساءًا بتوقيت القاهر، ويعرض على قناة cbc drama الساعة 8:00 مساءًا يتوقيت القاهرة.

تردد قناة AlHayah الحياة الحمراء الناقلة لمسلسل خيانة عهد الحلقة 19

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 12206

– معامل الترميز: 27500

تردد قناة cbc دراما الناقلة لمسلسل خيانة عهد الحلقة 19

– القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11488 

– معامل الترميز: 27500

– الاستقطاب: رأسي

مسلسل خيانة عهد

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

مسلسل خيانة عهد الحلقة 19 .. "فرح" في أزمة جديدة | تردد القنوات الناقلة وموعد العرض والإعادة (AlHayah الحمراء - CBC دراما)

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