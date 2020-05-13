أرقام جلوس الثانوية العامة 2020 .. استعلم من هنا

‏

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة ‏‎ ‎للعام ‏الدراسى الحالى 2019/2020.

‏

وتمت اتاحة البطاقات بالمدارس منذ أمس الثلاثاء 12 مايو.

‏

والاستعلام عن رقم الجلوس الكترونياً وذلك وفقاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي تسهيلاً على الطلاب خلال فترة ‏الحجر المنزلي للوقاية من انتشار فيروس كورونا. ويمكن للطالب الراغب في معرفة مقر لجنته عبر الرابط التالي (

تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات أن يكون التسليم فى فناء المدرسة لا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات لجميع الأفراد

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت عن عدد من الإشتراطات والإجراءات الوقائية والإحترازية والزمت بها المدارس قبل اتاحة تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة ومنها: