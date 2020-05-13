Advertisements

أرقام جلوس الثانوية العامة 2020 .. استعلم من هنا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:47 ص
بوابة الفجر
شهرت أبو المكارم

‏ 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة ‏‎ ‎للعام ‏الدراسى الحالى 2019/2020. 
‏ 
وتمت اتاحة البطاقات بالمدارس منذ أمس الثلاثاء 12 مايو. 
‏ 
كما يمكن للطلاب الراغبين في الحصول على أرقام الجلوس من المنزل، الدخول إلى موقع الوزارة عبر الرابط التالي  ‏‎(http://emis.gov.eg)‎‏  والاستعلام عن رقم الجلوس الكترونياً وذلك وفقاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي تسهيلاً على الطلاب خلال فترة ‏الحجر المنزلي للوقاية من انتشار فيروس كورونا. 

ويمكن للطالب الراغب في معرفة مقر لجنته عبر الرابط التالي ( http://seat.thanwya.emis.gov.eg/)
‏ 
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت عن عدد من الإشتراطات والإجراءات الوقائية والإحترازية والزمت بها المدارس قبل اتاحة تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة ومنها: 

  1. تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات
  2. أن يكون التسليم فى فناء المدرسة
  3. لا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس
  4. اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات لجميع الأفراد 


أخبار تهمك

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 17 ساعة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 19 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يضحى بنجم الفريق لضم جناح بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 10 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 15 ساعة

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1900 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:15 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

01:42 ص

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

11:31 م

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

10:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟