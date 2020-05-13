ضياء عبد الخالق يرد على احتياجه لطبيب نفسي بعد تجسيده شخصية الإرهابي "أبو عبد الله" في "الاختيار"





ورد ضياء قائلا :"مع احترامي الشديد وتقديري الكبير للأستاذ أحمد زكي بعشقه وبحب تمثيله جدا، لكن أنا بختلف معاه في المدرسة".



ليستكمل "عبد الخالق" حديثه قائلا :"أنا شايف أن مدرسة التقمص دي مدرسة قديمة جدا، وخطر جدا، على الممثل والممثلين المحيطين به، وعلى البيئة اللي عايش فيها وعلى أسرته، ومع انتهاء الدور انتهت الشخصية تماما".



ليتابع الفنان قائلا :"التمثيل مهنة عقل وفهم، مش تقمص أو تقليد، لو فهمت هشتغل صح ولا احتاج لطبيب نفسي أو مصحة نفسية".



والجدير بالذكر أن مسلسل الإختيار تدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، ويشارك به عدد من نجوم الفن منهم أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل وضياء عبد الخالق، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي.





حل الفنان ضياء عبد الخالق، ضيفًا على برنامج "كل يوم"، الذي تقدمة الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة Extra News، بعد نجاحة في تقديم شخصية الإرهابي أبو عبد الله، في مسلسل الاختيار الذي يشترك به في الموسم الرمضاني٢٠٢٠.وسألت الإعلامية الفنان عن مدى احتياجه لطبيب نفسي لتأدية دور الإرهابي معبرة عن كونه شخصية سيكوباتيه، معقدة ودموية أو بعد خروجه من الدور، أو حاجته لأحد من أصدقاءه ليخرجوه من تقمص الشخصية، مثل الفنان أحمد زكي حيث كان يتقمص الشخصية ولا يستطيع الخروج منها،