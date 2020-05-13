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وفاة أشرف زكي بعد قتل ابنته

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:15 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

انطلقت مساء أمس الحلقة التاسعة عشر، من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون".

بدأت الحلقة بجنازة آيتن عامر "ريهام" إبنة أشرف ذكي، فكان يقف ويدعى لها بالرحمة والمغفرة ويقرأ على قبرها الفاتحه، كان حزين كثيراً ويبكي بشدة، كان يقف بجانبه محمود البزاوي والد زياد "أحمد مجدي" لكي يعزيه.

فلم يتمالك والد ريهام الصدمة فوقع على الأرض، فذهب له الجميع فوجدوا أن نبضه توقف، فعلموا أنه مات من حزنه على إبنته.

يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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