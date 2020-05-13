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إياد نصار يتعرض لهجوم مسلح مع زميله في العمل على الطريق

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:23 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تبدأ الحلقة الـ19 من مسلسل "ليالينا 80" بإتاحة فرصة عمل إلى "راضي" ميدو عادل، ويوافق عليها بسبب ضيق سوق العمل بالنسبة له، وترفض والدته "رقية" صابرين، هذا العمل لعدم ملائمته له ولتعليمه.

تتوالى الأحداث وتشعر "جميلة" رنا رئيس، بالمشاكل بين والدها "هشام" إياد نصار، ووالدتها "مريم" غادة عادل.

وتطلع "مريم" شقيق زوجها "جلال" خالد الصاوي، بطلاقها من "هشام" لتوضح موقفها من مكوثها هي وابنتها في منزله.

تعترف "بدرية" نهى عابدين، لشقيقتها الكبرى بحبها لجارها "أمير" محمد رشاد، المطرب في احدى الملاهي الليلية، وتلومها على ذلك لأنه ليس مناسبًا لظروفهم وأيضًا لطبيعة عمله.

وتنتهي الحلقة بإبلاغ "مريم" طبيعة عمل "هشام" إلى شقيقه "جلال" وتطلب منه أن يسأله عن مصدر أمواله الحالية.

بينما يدخل "هشام" في الخطر أكثر وسيستلم عملات من تاجر مخدرات، فيشعر بالقلق والخوف لكن يجب عليه إكمال مهمته، وفي الطريق يتعرض لهجوم مسلح هو وزميله في العمل.

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