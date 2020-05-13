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ملخص الحلقة 22 من "2 في الصندوق" لحمدي الميرغني وأوس أوس

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:23 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت اليوم قناة "أم بي سي مصر"، حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني وأوس أوس الذي يعد أولى بطولاتهم المطلقة للمشاركة به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت احداث الحلقة الثانية والعشرون العديد من المواقف الكوميدية ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة.

ـ  مطاردة رجال الشرطة المغربية لـ شوقي وزكي وانتهت بالقبض عليهم وطلبوا السفير المصري.

ـ  زعيم ممادوا يواجه أولادة لـ أول مرة ويكشف لهم حقيقة كونه والدهم.

ـ  الاستاذ بدير الصحفي ينشر خبر عثور زعيم ممادوا على ابنائه بصيغة مختلفة "من القمامة لـ الزعامة".

ـ  تحليل لـ زكي وشوقي dna للتأكد من نسبهم لـ زعيم دولة زامبيزيا.

ـ  ظهور نتيجة التحاليل وثبت نسبهم لـ زعيم ممادوا.

ـ  وصول خبر نسب شوقي وزكي لـ زعيم ممادوا الى اهلهم في الحارة.

ـ  زيارة شوقي وزكي لـ أهل الحارة وسط حشد كبير من الحراسات.

ـ  وانتهت الحلقة بطرد عريس نونا بعد انتشار خبرة نسب شوقي وزكي لـ زعيم ممادو.

ويشارك في بطولة مسلسل "2 في الصندوق" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم اوس اوس، حمدي الميرغني، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، نهى عابدين.

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