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ضياء عبد الخالق يشكف تفاصيل إتقانه لهجة أهل العريش في مسلسل "الاختيار"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:41 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس

حل الفنان ضياء عبد الخالق، اليوم ضيفًا على برنامج "كل يوم"، الذي تقدمة الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة Extra News، بعد نجاحة في تقديم شخصية الإرهابي أبو عبد الله، في مسلسل "الاختيار" الذي يشارك به في الموسم الرمضاني٢٠٢٠.

وتحدث ضياء عن إتقانه للهجة العربية والسيناوية بطلاقه، حيث وضح بأن شركة سينرجي المنتجة للمسلسل وفرت له مصحح لهجة من العريش وهو سعيد الكردي الذي وضح الفنان ضرورة ذكر أسمه، حيث وضح أنه تمت بينهم مقابلات وجلسات عمل، ليتم من خلالها تحويل سكريبت دوره من اللغة العربية لقراءته له باللهجة السيناوية، عن طريق ترجمة السكريبت مع تسجيل صوت المصحح و إعادته مرة أخرى".

وتابع "عبد الخالق" قائلا :"استمر هذا الأمر لمدة شهر لحفظ المشاهد باللغة، ولهجة العريش، شهر حفظ، وتواجد صعوبة في الأمر، ولكن هذا درس تعلمته من أساتذتي الكبار بحفظ المشهد كاملا حفظ تام، فسبق في أداء المسرحيات يجبروهم على حفظ المسرحية كاملة وليس مشهده فقط".

والجدير بالذكر أن مسلسل الإختيار تدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، ويشارك به عدد من نجوم الفن منهم أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل وضياء عبد الخالق، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي.


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