تحول مثير ومرتقب في مستقبل نجم مازيمبي





ذكرت تقارير صحفية كونغولية بأنه حدثت تطورات بشأن مفاوضات الأهلي مع جاكسون موليكا نجم هجوم مازيمبي الكونغولي والذي يرغب في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وكشفت صحيفة laprosperite الكونغولية أن موليكا البالغ من العمر 20 عامًا أعرب عن رغبته في خوض تجربة جديدة على الرغم من أنه لا يزال يرتبط بعقد مع ناديه مازيمبي.





وأكدت الصحيفة الكونغولية أن نجم الهجوم الكونغولي تعاقد مع فيديريكو باستوريلو وكيل اللاعبين المشهور في أوروبا والذي يمثل نجومًا عالميين على رأسهم روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي وبالدي كيتا نجم موناكو الفرنسي وأنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي.









وأشارت الصحيفة الكونغولية إلى أن موليكا كان يعلم بفشل مفاوضات انضمامه إلى الأهلي وذلك لعدم وجود وكيل من أجل تمثيل مصالحه لذلك سارع في التعاقد مع فيديريكو باستوريلو.









وأوضحت الصحيفة الكونغولية أن مفاوضات موليكا مع الأهلي كانت متقدمة للغاية وأن إدارة القلعة الحمراء كانت على استعداد لدفع الملايين من أجل الحصول على خدماته لكن رفضت إدارة مازيمبي أي مفاوضات لضم نجمها.

وألمحت الصحيفة الكونغولية أن مازيمبي تلقى عروضًا من أولمبيك مارسيليا الفرنسي بالإضافة إلى بعض الأندية البلجيكية على رأسها أندرلخت وستاندرد دي لييج.



