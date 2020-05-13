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"بالقلب" يحتل تريند تويتر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:54 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


انطلقت اليوم الحلقة التاسعة عشر، من مسلسل "بالقلب"، وهو من بطولة النجمة كارمن لبس وبديع أبو شقرا عبر فضائية lbci اللبنانية.

وتصدر المسلسل قوائم التريند بتويتر وسط إشادة من الجمهور بالقصة والسيناريو والأحداث المشوقة.

يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.

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