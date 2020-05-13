كهربا يطلب جلسة مع فايلر لتحديد مصيره









طلب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لحسم موقفه خلال الفترة المقبلة.





حيث رفضت لجنة التخطيط بالأهلى لفكرة رحيل كهربا، عن الأحمر خلال الفترة المقبلة، لحاجة الفريق الفنية لجهود اللاعب.





بالإضافة إلى رغبة المارد الأحمر في البقاء على كهربا، لتعويض رحيل رمضان صبحي في حاله رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.



