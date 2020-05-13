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محمود حميدة يتأكد من خيانة كريم قاسم

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:15 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

بدأت الحلقة الـ19 من مسلسل "لما كنا صغيرين" بدخول "دنيا" ريهام حجاج، فيلتها فتجد عمها عماد رشاد، فى انتظارها ‏ويوبخها على أنها باتت ليلة فى الخارج.

تدخل "دنيا" إلى غرفتها وتتذكر أيام خطوبتها على "يحيى" محمود حجازي، وأول لقاء بينها وبين عائلته.

وتتفق "دنيا" مع "ياسين" خالد النبوي، على طرد عمها من الفيلا، ‏عن طريق شهود بأنها تعيش وحدها فى الفيلا منذ سنوات.‏

يجمع "سليم" محمود حميدة، معلومات عن "رانيا" التى فاجأته بأن لديها بنت منه قد ‏أخفتها عنه لسنوات طويلة ليكتشف بأنه بالفعل لديه ابنة، ولكن مازالت الشكوك داخله تدور حول "ياسين" بأنه طُعم منه لإيقاعه.

خطط "ياسين" مع "دنيا" على موافقة "وائل" كريم قاسم، بالعمل مع "سليم" في تجارة المخدرات للإيقاع به، وتسليمه إلى الشرطة.

يبدأ "وائل" أول عملية إستلام مخدرات بالإتفاق مع الشرطة، ولكن يفاجئهم "سليم" بأنه أذكى منهم جميعًا، وكانت البضاعة عبارة عن عدسات كاميرات.، ‏ويتبين بعد ذلك أنه فخ من "سليم" ليتأكد أن "وائل" يخونه.

وتنتهي الحلقة بالقبض على "رضا" محمد يحيى، بتهمة إطلاق النار على "ياسين"، و"دنيا".

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، محمود حجازي، نبيل عيسى، منه فضالي، كريم قاسم، تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة ومن إخراج محمد ‏علي.‎
محمود حميدة يتأكد من خيانة كريم قاسم
محمود حميدة يتأكد من خيانة كريم قاسم

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