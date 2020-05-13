ألمانيا تسجل 101 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا تسجل 101 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و798 إصابة، وفقا لما أفادت "سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل.





وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في ألمانيا إلى 173،171 حالة إصابة بالإضافة إلى 7،738 وفاة في المجمل.





ووصلت عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم، 4 ملايين و339 ألف حالة إصابة، ووصلت الوفيات إلى 292،807 حالات وفاة.





وبدأت شرارة فيروس كورونا المستجد، في الصين، وانطلقت منها إلى غالبية دول العالم، ولكن الولايات المتحدة تعتبر الأكثر تضررًا في هذا الأمر، بأكثر من مليون و400 ألف إصابة وحوالي 84 ألف حالة وفاة.





وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى الثلاثاء.





ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.





347 إصابة جديدة.. و11 وفاة

وأضافت أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقالن إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.



