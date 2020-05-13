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رامي عياش يفجر مفاجأة بأكله الثعابين وكل المأكولات الغريبة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:30 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
حل النجم اللبناني رامي عياش ضيفًا في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "إغلب السقا"، ويظهر كمنافس أمام النجم أحمد السقا، ويعرض على "MBC مصر.

وأوضح رامي عياش أنه يتناول كل أنواع الطعام وأبرزها الثعابين وكل المأكولات الغريبة.

يذكر أن برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.


يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBCمصر" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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