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طريقة خاصة لعمل السوبيا على مائدة رمضان
الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:07 ص
نقدم لكِ عزيزتي في اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، طريقة تحضير مشروب منعش على مائدة الشهر الكريم، حيث نقدم لكِ طريقة خاصة لعمل السوبيا، لكي تقومين بتجهيزه هذا المشروب اللذيذ لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار:
طريقة عمل السوبيا بجوز الهند
كوب لبن طازج
كوب ونصف ماء مثلج
5 ملاعق كبيرة سكر أبيض ناعم
5 ملاعق كبيرة لبن بودرة
5 قطرات جوز الهند
نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
طريقة التحضير
- فى إناء عميق نخلط اللبن البودرة مع السكر والفانيليا بشكل جيد
- نضيف إليهم الحليب وقطرات جوز الهند ونستمر فى التقليب
- نضيف الماء المثلج للخليط ونقلبه جيدًا لعدة دقائق
- يمكن تقديمه فورًا أو حفظه فى الثلاجة حتى التقديم ويقدم باردًا
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