طريقة خاصة لعمل السوبيا على مائدة رمضان

نقدم لكِ عزيزتي في اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، طريقة تحضير مشروب منعش على مائدة الشهر الكريم، حيث نقدم لكِ طريقة خاصة لعمل السوبيا، لكي تقومين بتجهيزه هذا المشروب اللذيذ لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار:



