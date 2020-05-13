القبض على دياب





انطلقت أمس الحلقة التاسعة عشر، من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" الفضائية.واختبأ دياب "مدحت" في منزل صديقه لكي لا تجده الشرطة، فجاءت الشرطة وهو يتواصل مع صديقه لكي يجد حل في هروبه من الشرطة بسبب الصورة التي قامت زوجته هبه مجدي "قبضت الشرطة عليه، آتى بالمحامي الخاص به، لكن الضابط لم يقتنع بكلامه وكلام المحامي، فقرر حبسه.جاء والد مدحت القسم، آتى بحيلة وهي أن يعطي مليون جنيه لرجل من رجالته الذين يعملوا معه، يقول أنه هو من وضع المخدرات في السيارات.يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.