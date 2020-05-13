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تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:11 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد جمال


يسعي نادى الزمالك لتجديد التعاقد مع المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة القادمة للأستمرار لمواسم أخري مع الفريق، بعدما قدم مستويات رائعة مع الفريق.

وحقق الأبيض تحت قيادة كارتيرون بطولتي كأس السوبر الإفريقي والمصري خلال شهر فبراير الماضي، ليسعي مجلس إدارة نادي الزمالك لتجديد تعاقده مع الغرنسي والإستمرار لفترة أطول بعد نجاحه مع الفريق.

وقطع مسؤولي الزمالك شوط كبير مع كارتيرون لتجديد تعاقده، بعدما أبدي المدرب الفرنسي موافقته على الإيتمرار فى قيادة القلعة البيضاء.

وستكون هناك جلسة حاسمة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل توقيع العقود فى ظل رغبة إدارة الزمالك فى توفير أكبر قدر من الاستقرار للفريق.

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