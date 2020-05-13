عقبة كبيرة تهدد عودة الدوري الإنجليزي

يتجه المسئولون لعودة الدوري الانجليزي الممتاز، خلال الفترة المقبلة، بعد أن منح بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، الرابطة الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات.





وهناك ضربة قوية تهدد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي كان مقرر عودتها اعتبارًا من الأول يونيو المقبل.





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه سيتم إبلاغ جميع أندية الدوري الإنجليزي بأن لاعبيهم لا ينوون العودة يوم الإثنين الموافق 18 مايو لخوض التدريبات الفردية، حيث عبر اللاعبين بشكل خاص لمدربيهم أن لديهم تحفظات كبيرة على العودة إلى العمل الأسبوع المقبل.





وسوف تقوم عددًا من أندية الدوري الإنجليزي بعقد اجتماعًا مع لاعبيها عبر الفيديو خلال اليومين المقبلين لإخبارهم ببروتوكولات الصحة والسلامة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبون سوف يقوموا بالتعبي عن مخاوفهم بشأن اللعب قبل العودة إلى التدريبات يوم الإثنين المقبل، خلال هذا الاجتماع.





وسيستغل بعض اللاعبين هذه الاجتماعات لإبلاغ رؤسائهم أنهم يفضلون عدم العودة، في ظل استمرار خطر فيروس كورونا، من بينهم سيرجيو أجويرو وداني روز ورحيم سترلينج.





اللاعبون عبروا عن تلك المخاوف من عودة الدوري الانجليزي الممتاز خلال مجموعة "واتساب" للاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.



