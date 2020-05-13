زوجة إدوارد تتهمه بخيانته لها

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انطلقت أمس الحلقة التاسعة عشر، من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" الفضائية، حيث ذهبت زوجة إدوارد "مستر سامح" له العمل ، طلبت منه أن تتحدث معه في موضوع هام، فسمح لها بالحلوس فأعطته صور له وهو يجلس مع السكرتيره الخاصة به، في كافيه، قالت له أن هذه الصورة أُرسلت لها أمس.



عاتبها مستر سامح قائلاً:"الصور وصلت لكي أمس، أتيتي اليوم لكي تتأكدي منها ولم تأتي في نفس اللحظة" وأعترف لها أن هذه الصور حقيقية وأنه قرر أن يبعد عنها، يبحث عن فتاة تضعه أول أولوياتها، ليس في المكانة الثانية أو الثالثة مثلها.



يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.