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هبه مجدي تقرر الطلاق من زوجها بعد تورطه في قضية مخدرات

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:22 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


اذيعت مساء أمس الحلقة التاسعة عشر، من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" ، وتحدثت خلالها مريم "هبه مجدي" مع والديها، في القرار التي قررت أخذه نحو مدحت "دياب" زوجها، أن يطلقها بعدما أرسلت صوره للشرطة وهو يسلم بضاعة مخدرات.

نصحها والدها بأن تنتظر حتى يظهر له الحكم، لكي تضمن حقوقها وأمرها بأن تعطيه كل أملاكه، لأن هذا يسمى نصب ، لكن مريم لم توافقه في هذا الأمر وغضبت، حتى تركت حجرة المعيشة وذهبت إلى حجرتها.

فقالت والدة مريم لوالدها لقد رأت مريم الكثير من العذاب معه، تحملت أيضاً فيجب أن نعذرها، لكن والدها رفض وقال هذا كان إختيارها من البداية ويجب أن تتحمل نتيجته.

يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.



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