موقف الزمالك من بيع محمود علاء

ترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود عروض خليجية للحصول على خدمات محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.





واستقر جهاز الكرة في نادي الزمالك على موقفهم من تلك العروض، مؤكدين رفضهم التام لفكرة بيع أو إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لصعوبة تعويضه.



