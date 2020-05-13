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موقف الزمالك من بيع محمود علاء

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:33 ص
محمود علاء
محمود علاء
أمل الحلفاوي
ترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود عروض خليجية للحصول على خدمات محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

واستقر جهاز الكرة في نادي الزمالك على موقفهم من تلك العروض، مؤكدين رفضهم التام لفكرة بيع أو إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لصعوبة تعويضه.

جاء ذلك بسبب تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باستمرار اللاعب باعتباره من أهم العناصر بخط الدفاع.

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