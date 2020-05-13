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جومانا مراد لـ"الفجر الفني": كواليس تصوير "سكر زيادة" رائعة.. ومبشوفش برامج المقالب ولا أحب المشاركة فيها
الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:36 ص
لمياء علي
أعربت الفنانة جومانا مراد، عن سعادتها الشديدة بنجاح مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة" بعد ظهورها في إحدى الحلقات كضيفة شرف.
وقالت جومانا في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن كواليس تصوير العمل كانت أكثر من رائعة وأنها تحب كل فريق العمل وتعتز بصداقتهم.
وعما إذا كانت تتابع برنامج "رامز مجنون رسمي" أم لا أوضحت أنها لا تحب مثل هذه البرامج ولاتتابعها ولا تحب أن تشارك فيها.
وأشارت إلى أنها تستكمل تصوير مسلسلها الجديد وهذا ماجعلها لاتستطيع متابعة أي أعمال درامية أيضًا خلال هذا الماراثون الرمضاني.