تطورات جديدة حول مصير بيل مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية فرنسية ،عن نية الدولي الويلزي جاريث بيل في البقاء فى ريال مدريد خلال الموسم المقبل ،رغم مخططات زين الدين زيدان مدرب الفريق ،بعدم وجوده في كتيبة المرينجي ،ورحيله عن جدران فريق العاصمة الإسبانية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





ويسعي زين الدين زيدان مدرب الفريق فى التخلص من جاريث بيل لعدم الحاجة لخدماته ،اضافة إلي عدم ظهوره بشكل جيد خلال المواسم الأخيرة مع النادي ،علاوة على راتبه الضخم مع ريال مدريد منذ انتقاله لصفوف المرينجي".









وأشار موقع "le 10 sportالفرنسي":"أن جاريث بيل سيحارب مع إدارة النادي من أجل استكمال مدة تعاقده مع المرينجي ،وعدم الرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الجاري ،فى ظل رغبته فى البقاء داخل ريال مدريد حتى نهاية عقده بشكل رسمي".





وأضاف:" بيل أخبر وكيله جوناثان بارنيت ،ان يبلغ إدارة ريال مدريد برفضه الرحيل عن المرينجي مع نهاية الموسم الجاري بشكل نهائي".





وواصل:" جاريث بيل سيحارب من أجل البقاء مع ريال مدريد ،حتي نهاية مدة تعاقده مع المرينجي الذي ينتهي بنهاية موسم 2022 ،اضافة إلي أنه سيبذل مافى وسعه من أجل إقناع زيدان ببقائه داخل جدران النادي".









زين الدين زيدان يبدو حريصا بشكل قاطع على عدم رؤية جاريث بيل مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل ،وموقف وكيل اللاعب مع إدارة النادي لايرضيه ،ويأمل فى رحيل اللاعب خلال الأشهر القليلة القادمة".









وكان اسم جاريث بيل قد ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد لنادي نيوكاسل يونايتد ، الذي باتت ملكيته قريبة للغاية من صندوق الاستثمار السعودي ، الذي سيعمل جاهدا على تدعيم صفوف الفريق بعناصر قوية خلال المواسم المقبلة ، وأن يكون منافسا شرسا على لقب البريميرليج .







