الأهلي يجدد مفاوضاته لضم صفقة هجومية قوية









يسعي النادي الأهلي لحسم صفقاته الجديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم تحت قيادة المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر.





وترددت أنباء صحفية أن الأهلي سيقوم بتجديد مفاوضاته لصم مهاجم النجم الساحلى التونسي كريم العريبي لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم.



