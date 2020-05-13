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الزمالك يخطط لضم كينو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:05 ص
كينو
كينو
ريهام عبدالمحسن

أفادت تقارير صحفية تونسية بأن مجلس إدارة الزمالك سوف يضطر للتخلي عن أحد نجميه التونسي فرجاني ساسي أو المغربي أشرف بن شرقي وذلك من أجل توفير سيولة مالية للتعاقد مع البرازيلي كينو نجم الجزيرة الإماراتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت صحيفة تونس الرقمية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدرير الفني للزمالك طالب إدارة النادي الأبيض بضرورة التعاقد مع كينو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك نظرًا لاحتياج الفريق لجهوده بسبب ما يتمتع به من إمكانيات فنية عالية سوف تمنح الزمالك قوة كبيرة.
وأوضحت الصحيفة التونسية أنه في حال موافقة إدارة الزمالك على تلبية رغبة كارتيرون فلن يكون أمامها اختيار سوى الرضوخ لرغبة المدير الفني الفرنسي والتخلي عن أحد اللاعبين فرجاني ساسي أو أشرف بن شرقي.
وأكدت الصحيفة الونسية أن الأقرب للبيع هو النجم التونسي فرجاني ساسي الذي يتقاضى راتبًا سنويًا مرتفعاً بينما من المتوقع أن لا يتم بيع بن شرقي بالنظر لما يمثله من ثقل كبير في خط هجوم الفريق الأبيض وأجره السنوي أقل من أجر فرجاني ساسي إلا أن التكهنات تبقى واردة لبيع النجم المغربي وذلك نظرًا لقيمته المالية المرتفعة في سوق الانتقالات وأنه في الإمكان ارتفاع قيمة النجم المغربي التسويقية أكثر وذلك نظرًا للعروض القوية التي وصلت إليه من أندية فرنسية ويونانية وتركية.
وذمرت الصحيفة التونسية أن الزمالك كان قد تعاقد مع فرجاني ساسي منذ موسمين قادمًا من النصر السعودي ونجح النجم التونسي في تقديم مستويات رائعة مع الفريق الأبيض وتوج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية في تلك الفترة القصيرة مع الفريق الأبيض.

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