هبه عبد الغني تهدد أحمد النجار لهذا السبب













انطلقت مساء أمس الحلقة التاسعة عشر، من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" وشهدت الأحداث ذهاب هبة عبد الغني "صافي" لمكتب مستر سامح "إدوارد" لكي تخبره عن مدى سعادتها بعشاء أمس، أخبرها أيضاً عن سعادته، ثم أخبرها بأن زوجته وصل لها صور لهم وهم يتناولوا الطعام سوياً.فتركته صافي وذهبت لزميلها في العمل "مصطفى" أحمد النجار، قالت له لماذا قمت بعمل ذلك، فقال لها لأنك تسيري في طريق خطأ ويجب علىّ أن أخرجك منه، فهدته صافي أنها كان من الممكن أن تقول لمستر سامح، لكن إذا كررها مرة آخرى ستقول له، وسيأخذ حقه منه.يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.