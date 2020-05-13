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5 صفقات تشعل الصيف في أوروبا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:15 ص
ليفربول وبرشلونه
ليفربول وبرشلونه
عبد القادر عرابي


تتابع جماهير كرة القدم العالمية خلال الفترة الحالية، استعدادات الأندية الأوروبية للموسم المقبل، في ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.




وتناثرت الأخبار والتقارير حول استعدادات الأندية لسوق الإنتقالات الصيفية القادمة، والتي ستشهد انخفاضاً ملحوظاً في القيم السوقية للاعبين، بسبب خسائر الأندية من فيروس كورونا.




وتتصدر 5 صفقات مرتقبة، سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، نلقي لكم الضوء عليها من خلال التقرير التالي.





لاوتارو مارتينيز - برشلونة



يظل مهاجم إنتر ميلان ومنتخب الأرجنتين الهدف الأول لبرشلونة في سوق الإنتقالات، لتدعيم هجوم النادي الكتالوني.



ويلقى برشلونة منافسة من ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي، إلا أن جميع التقارير تشير لرغبة اللاعب في الإنضمام لبرشلونة.





بوجبا - ريال مدريد



أشارت تقارير إنجليزية عديدة لإقتراب الفرنسي الدولي من مغادرة مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل.


ويعد ريال مدريد أبرز المهتمين بخدمات اللاعب، الذي يحظى بإعجاب زين الدين زيدان، إلا أن نادي يوفنتوس الإيطالي لايزال يرغي في استعادة اللاعب لصفوفه مرة أخرى.



جادون سانشو - مانشستر يونايتد



يتصدر مانشستر يونايتد سباق تعاقده مع جناح بوروسيا دورتموند ومنتخب إنجلترا، حيث ذكرت عدة تقارير لرغبة اللاعب في ارتداء قميص اليونايتد.


ويتابع تشيلسي موقف اللاعب عن كثب، حيث يرغب فرانك لامبارد في تدعيم صفوفه بلاعب بحجم سانشو، لتعويض رحيل ويليان، والذي سيرحل بعد انتهاء عقده.





تيمو فيرنر - ليفربول





ربطت عدة تقارير بين المهاجم الألماني الدولي ونادي ليفربول الإنجليزي، حيث يمتلك فيرنر شرطاً جزائياً مع فريقه لايبزج يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.




ويزاحم ليفربول كلاً من إنتر ميلان وبرشلونة على ضم فيرنر، بعد تألقه بشكل كبير مع لايبزج، وإحتلاله وصافة هدافي الدوري الألماني برصيد 21 هدفاً.





ليروي ساني - بايرن ميونخ



جدد النادي البافاري طلبه بضم اللاعب في الموسم الجاري، حيث سبق لبايرن ميونخ وأن حاول ضمه في الصيف الماضي.



وأفادت تقارير صحفية ألمانية لرغبة بايرن ميونخ شرائه مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مانشستر سيتي يتجه لرفض هذا العرض.

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