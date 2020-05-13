Advertisements

بعد عرض أوليمبياكوس .. أرقام أشرف بنشرقي مع الزمالك هذا الموسم

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:24 ص
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
عبد القادر عرابي

دخل المهاجم المغربي أشرف بنشرقي، نجم نادي الزمالك، دائرة إهتمامات نادي أوليمبياكوس اليوناني، لضمه في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.




وأدى تألق بنشرقي في موسمه الأول مع الزمالك لإهتمام نادي أوليمبياكوس، بعد ظهور اللاعب بشكل متميز خلال مباريات الموسم.



وقاد بنشرقي نادي الزمالك للحصول على بطولتين هذا الموسم قبل توقف النشاط بسبب انتشار وباء كورونا، وهما بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي.



يذكر أن بنشرقي يبلغ من العمر حالياً 25 عاماً، وتبلغ قيمته السوقية 800 ألف يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت".




كشف حساب بنشرقي هذا الموسم




خاض بنشرقي 21 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل 9 أهداف ومرر 5 تمريرات حاسمة، خلال 1614 دقيقة لعب.




ولحساب بطولة الدوري المصري، لعب بنشرقي 11 مباراة بمجموع دقائق لعب 715 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع 4 أهداف.



وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا، لعب بنشرقي 7 مباريات تمكن خلالها من تسجيل 4 مباريات وصنع هدف، خلال 629 دقيقة لعب.




ولعب بنشرقي مباراة كأس السوبر الأفريقي ضد الترجي التونسي، والتي أقيمت في قطر وفاز بها الزمالك، حيث سجل هدفين من ثلاثية فريقه في شباك الترجي.



كما خاض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي والتي فاز بها الزمالك بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.



كما شارك اللاعب في لقاء دور الـ32 من كأس مصر ضد نادي الشرقية، وتمكن من تسجيل هدفين.

أخبار تهمك

شاهد.. برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 17 ساعة

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1900 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 19 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 9 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 4 ساعات

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:15 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

01:42 ص

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

شاهد.. برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة"

05:49 ص

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

02:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟