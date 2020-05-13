بعد عرض أوليمبياكوس .. أرقام أشرف بنشرقي مع الزمالك هذا الموسم





دخل المهاجم المغربي أشرف بنشرقي، نجم نادي الزمالك، دائرة إهتمامات نادي أوليمبياكوس اليوناني، لضمه في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

















وأدى تألق بنشرقي في موسمه الأول مع الزمالك لإهتمام نادي أوليمبياكوس، بعد ظهور اللاعب بشكل متميز خلال مباريات الموسم.













وقاد بنشرقي نادي الزمالك للحصول على بطولتين هذا الموسم قبل توقف النشاط بسبب انتشار وباء كورونا، وهما بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي.













يذكر أن بنشرقي يبلغ من العمر حالياً 25 عاماً، وتبلغ قيمته السوقية 800 ألف يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت".

















كشف حساب بنشرقي هذا الموسم

















خاض بنشرقي 21 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل 9 أهداف ومرر 5 تمريرات حاسمة، خلال 1614 دقيقة لعب.

















ولحساب بطولة الدوري المصري، لعب بنشرقي 11 مباراة بمجموع دقائق لعب 715 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع 4 أهداف.













وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا، لعب بنشرقي 7 مباريات تمكن خلالها من تسجيل 4 مباريات وصنع هدف، خلال 629 دقيقة لعب.

















ولعب بنشرقي مباراة كأس السوبر الأفريقي ضد الترجي التونسي، والتي أقيمت في قطر وفاز بها الزمالك، حيث سجل هدفين من ثلاثية فريقه في شباك الترجي.













كما خاض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي والتي فاز بها الزمالك بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.











