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دراما رمضان.. أبرز أحداث الحلقة الـ 19 من "فرصة تانية"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


عرضت مساء أمس الحلقة التاسعة عشر لمسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون"  والتي بدأت بمشهد بجنازة آيتن عامر "ريهام" إبنة أشرف زكي، فكان يقف ويدعى لها بالرحمة والمغفرة ويقرأ على قبرها الفاتحه، كان حزين كثيراً ويبكي بشدة، كان يقف بجانبه محمود البزاوي والد زياد "أحمد مجدي" لكي يعزيه.

فلم يتمالك والد ريهام الصدمة فوقع على الأرض، فذهب له الجميع فوجدوا أن نبضه توقف، فعلموا أنه مات من حزنه على إبنته.

واختبأ دياب "مدحت" في منزل صديقه لكي لا تجده الشرطة، فجاءت الشرطة وهو يتواصل مع صديقه لكي يجد حل في هروبه من الشرطة بسبب الصورة التي قامت زوجته هبه مجدي "

قبضت الشرطة عليه، آتى بالمحامي الخاص به، لكن الضابط لم يقتنع بكلامه وكلام المحامي، فقرر حبسه.

جاء والد مدحت القسم، آتى بحيلة وهي أن يعطي مليون جنيه لرجل من رجالته الذين يعملوا معه، يقول أنه هو من وضع المخدرات في السيارات.

ذهبت زوجة إدوارد "مستر سامح" له العمل ، طلبت منه أن تتحدث معه في موضوع هام، فسمح لها بالحلوس فأعطته صور له وهو يجلس مع السكرتيره الخاصة به، في كافيه، قالت له أن هذه الصورة أُرسلت لها أمس.

عاتبها مستر سامح قائلاً:"الصور وصلت لكي أمس، أتيتي اليوم لكي تتأكدي منها ولم تأتي في نفس اللحظة" وأعترف لها أن هذه الصور حقيقية وأنه قرر أن يبعد عنها، يبحث عن فتاة تضعه أول أولوياتها، ليس في المكانة الثانية أو الثالثة مثلها.

تحدثت مريم "هبه مجدي" مع والديها، في القرار التي قررت أخذه نحو مدحت "دياب" زوجها، أن يطلقها بعدما أرسلت صوره للشرطة وهو يسلم بضاعة مخدرات.


نصحها والدها بأن تنتظر حتى يظهر له الحكم، لكي تضمن حقوقها وأمرها بأن تعطيه كل أملاكه، لأن هذا يسمى نصب ، لكن مريم لم توافقه في هذا الأمر وغضبت، حتى تركت حجرة المعيشة وذهبت إلى حجرتها.



فقالت والدة مريم لوالدها لقد رأت مريم الكثير من العذاب معه، تحملت أيضاً فيجب أن نعذرها، لكن والدها رفض وقال هذا كان إختيارها من البداية ويجب أن تتحمل نتيجته.

ذهبت هبة عبد الغني "صافي" لمكتب مستر سامح "إدوارد" لكي تخبره عن مدى سعادتها بعشاء أمس، أخبرها أيضاً عن سعادته، ثم أخبرها بأن زوجته وصل لها صور لهم وهم يتناولوا الطعام سوياً.


فتركته صافي وذهبت لزميلها في العمل "مصطفى" أحمد النجار، قالت له لماذا قمت بعمل ذلك، فقال لها لأنك تسيري في طريق خطأ ويجب علىّ أن أخرجك منه، فهدته صافي أنها كان من الممكن أن تقول لمستر سامح، لكن إذا كررها مرة آخرى ستقول له، وسيأخذ حقه منه.


قالت ملك "ياسمين صبري" لشرين صديقتها "سارة الشامي" أن تبحث عن صديقة من أصدقاء آيتن عامر "ريهام" حتى ينقذوا زياد "أحمد مجدي" من حبل المشنقة، فوجدت شرين صديقة لريهام ولكنها ترفض تساعدهم في القضية، هنا إنتهت الحلقة .

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