Advertisements

كاسيميرو يجدد عقده مع ريال مدريد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:31 ص
كاسيميرو
كاسيميرو
وكالات

باتت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني في انتظار الإعلان عن تجديد عقد هنريك كاسيميرو لاعب خط وسط الفريق والموثوق لدى زين الدين زيدان المدير الفني له.

 

قال صحفي بإذاعة وندا ثيرو الإسبانية: "لاعب خط وسط البرازيلي كاسيميرو جدد عقده مع ريال مدريد، وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي في نهاية الموسم الحالي".

 

وأصبح كاسيميرو مرجعية مهمة لريال مدريد في خط الوسط، وقطعة لاغنى عنها في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

 

ومن المتوقع أن يشهد العقد الجديد لكاسيميرو مع ريال مدريد زيادة كبيرة في راتبه.

 

ويذكر أن كاسيميرو لعب 35 مباراة مع ريال مدريد خلال منافسات الموسم الحالي، وسجل خلالهم أربعة أهداف، وصنع مثلهم لزملائه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد كاسيميرو ريال مدريد الدوري الاسباني

أخبار تهمك

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 13 ساعة

برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1900 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 20 ساعة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 18 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ يوم

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يجدد عقد لاعبه الشاب حتي 2022

كاسيميرو على رادار يوفنتوس

40 مليون يورو تفصل ريال مدريد عن التعاقد مع بديل كاسيميرو

تقارير.. ريال مدريد يجدد عقد بنزيمة

زيدان يحدد بديل كاسيميرو في ريال مدريد

ريال مدريد يستنسخ خلفاء "كاسيميرو" في 3 لاعبين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:19 ص

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

04:15 ص

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

01:42 ص

برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة" (فيديو)

05:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟