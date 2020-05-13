كاسيميرو يجدد عقده مع ريال مدريد

باتت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني في انتظار الإعلان عن تجديد عقد هنريك كاسيميرو لاعب خط وسط الفريق والموثوق لدى زين الدين زيدان المدير الفني له.

قال صحفي بإذاعة وندا ثيرو الإسبانية: "لاعب خط وسط البرازيلي كاسيميرو جدد عقده مع ريال مدريد، وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي في نهاية الموسم الحالي".

وأصبح كاسيميرو مرجعية مهمة لريال مدريد في خط الوسط، وقطعة لاغنى عنها في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ومن المتوقع أن يشهد العقد الجديد لكاسيميرو مع ريال مدريد زيادة كبيرة في راتبه.

ويذكر أن كاسيميرو لعب 35 مباراة مع ريال مدريد خلال منافسات الموسم الحالي، وسجل خلالهم أربعة أهداف، وصنع مثلهم لزملائه.