فيفا يطالب اتحاد جدة بـ15 مليون دولار

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي اتحاد جدة السعودي بضرورة دفع 15 مليون دولار، للمدرب السابق الكرواتي سلافان بيليتش، والذي أقيل الموسم الماضي.

وقالت صحيفة الرياضية، اليوم الأربعاء: "فيفا أخطر النادي السعودي بهذا الحكم أمس الأول، وألزمه بسداد المبلغ إلى المدرب الكرواتي خلال 30 يوماً".

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي ستستأنف القرار خلال المدة النظامية التي يحق لها فيها طلب حيثياته، ومن ثم رفع الاستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس".

وكان بيليتش تقدم بشكوى طالب فيها بالتعويض عن فسخ عقده من طرف الاتحاد في الموسم الماضي، بينما تواصل الإدارة القانونية في النادي تكثيف اتصالاتها مع محاميها لدراسة الملف، تمهيداً لتقديم الاستئناف.