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قيود صارمة على تدريبات الدوري الإنجليزي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:58 ص
ليفربول
ليفربول
وكالات

كشفت تقارير صحفية عن وضع قيود مشددة سترافق استئناف تدريبات فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومن بينها منع الالتحامات وتعقيم الملاعب وقصر التدريبات الجماعية على مشاركة 5 لاعبين فقط بكل فريق.

 

وجرى إرسال البروتوكول الخاص باستئناف التدريبات إلى اللاعبين والمدربين أمس الثلاثاء.

 

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) سيتم تعقيم الرايات الجانبية والكرات والأقماع وقوائم المرمى وحتى أرضية الملاعب بعد كل حصة تدريبية.

 

وتأمل رابطة الدوري الإنجليزي إمكانية استئناف التدريبات الجماعية للفرق بحلول الإثنين المقبل، إذ تمتد الحصة التدريبية الواحدة لنحو 75 دقيقة.

 

وما زالت هناك 92 مباراة متبقية في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه كما تتبقى 108 مباريات في دوري الدرجة الثانية.

 

وفي حالة موافقة الحكومة على استئناف الدوري وموافقة الأندية، قد تقام 3 أو 4 مباريات يومياً في مواعيد انطلاق مختلفة وذلك حتى نهاية يوليو المقبل.

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