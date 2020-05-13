باكستان تسجل أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا

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أفادت وزارة الصحة الباكستانية، بأن باكستان سجلت أعلى ارتفاع يومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث سجلت 2255 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



قامت الدولة بإعادة فتح تدريجي من الإغلاق يوم السبت. ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في باكستان الآن 34336، حيث تم تسجيل 737 حالة وفاة نتيجة للفيروس.



وعلي صعيد اخر، اوضح مسؤولو الصحة بالهند، أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 70756 حالة اصابة بالفيروس التاجي في البلاد، وهي زيادة بأكثر من 3000 إصابة منذ أمس.



يبلغ عدد القتلى 2،293. وقد تعافي حتى الآن 22454 مريضا وخرجوا من المستشفى، وفقا لوزارة الصحة في البلاد.



لا تزال الهند تحت حظر صارم على الصعيد الوطني، مما أدى إلى إغلاق حدود الدولة وتوقف النقل. ومع ذلك، يتم تخفيف القيود ببطء في بعض المناطق منخفضة المخاطر مع حالات قليلة.



استأنفت السكك الحديدية الهندية بعض الخدمات بعد إغلاقها لأكثر من شهر، حاملين آلاف العمال المهاجرين العالقين إلى دولهم الأصلية.

