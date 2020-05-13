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هالاند يريد ريال مدريد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:14 ص
هالاند
هالاند
وكالات

يسعى إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني للانتقال إلى ريال مدريد حسبما أكد مدير بايرن ميونيخ السابق آلف إنجيف بيرنتسين.

 

وقال بيرنتسين لـ Bernabeu Digital: "إذا كُنت مدرباً لأيٍ من أفضل خمسة فرق في العالم ، فسوف أشتري هالاند على الفور".

 

وأضاف: "أعتقد أنه مستعد للعب مع ريال مدريد وأعتقد أنه يمكن أن ينجح هناك.. إيرلينج يبلغ من العمر 19 عامًا فقط ولا يزال بإمكانه التحسن في جميع الجوانب والأجزاء من اللعبة.

 

وتابع: "أعتقد أنه إذا لم توقع معه الأندية الكبرى فقد يندمون عليه لاحقًا إنه قوي وسريع ولديه تقنية جيدة وعقلية كبيرة وذكي وسجل العديد من الأهداف ويمكنه تقديم الكثير من التمريرات".

 

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